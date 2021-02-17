家家在台東鐵花村演出，吸引500名歌迷到場觀賞。圖／相信音樂提供

家家大年初五（2/16）在台東鐵花村舉辦「家家《初五來我家》Mini Live」演唱會，她這次特別與家鄉部落弟弟們組的樂團「兄弟職責」合作，還特別挑選了自己的創作壓箱寶，包括16歲的創作〈太陽雨〉、阿美族古調〈馬蘭姑娘〉等歌曲，用美麗的歌聲與歌迷歡度佳節。

回到家鄉的家家覺得開心又溫暖，「真的很開心又回到鐵花村唱歌給大家聽。」開場唱完〈家家歌〉、〈命運〉，再接唱柔軟溫情的〈For Baby〉，這首歌是她寫給姊姊的小孩，她表示非常想念姪女，怕歌迷誤會，趕緊補充：「她還好好的，大過年的！」台下笑成一片；有歌迷大聲呼喊「從台北專程來看你」，也有人遠從高雄追隨家家而來，讓家家感到非常感動且窩心。

這次同台合作的樂團「兄弟職責」成員都是家家的表弟，彼此默契十足，在台上也不時互開玩笑，氣氛歡樂融洽，家家特別選唱〈House Party〉，並和「兄弟職責」成員高偉勳一同合唱，家家開心地說在自己的家鄉唱，真是名副其實的「House Party」！唱到當年「昊恩家家」時期大家耳熟能詳的〈星星數不清〉時，全場觀眾開起手機燈，氣氛溫暖。

家家16歲時寫下〈太陽雨〉，她回憶：「那時候都要坐公車上學，上公車前覺得太陽好大好熱，下車時卻發現下雨了，突然又變得很涼爽，當時在家人的鼓勵下寫了很多小品記錄當時的心情，後來都有點不好意思拿出來演唱。這次很難得可以站在這裡跟大家分享。」接著家家演唱〈飛〉，並許下新年新希望，她期許今年能夠有更多好的作品跟大家分享，也希望大家都能夠平安健康，一起飛向更好的未來。最後一首帶來家家的創作〈快樂願望〉，為演出劃下完美句點。

(中時 )