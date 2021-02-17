大年初三，苗栗縣大湖鄉台3線128.4公里處北上車道，發生2自小客車碰撞事故，警方機警處理紓解壅塞車況，並通知村長以廣播呼籲用路人注意。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

大年初三，苗栗縣大湖鄉台3線128.4公里處北上車道，發生2自小客車碰撞事故，警方機警處理紓解壅塞車況，並通知村長以廣播呼籲用路人注意。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

大年初三，苗栗縣大湖鄉台3線128.4公里處北上車道，發生2自小客車碰撞事故，正逢遊客離開大湖尖峰時段，事故路段嚴重回堵，肇事車輛因機油箱破裂導致油漏滿地，警方除了聯繫消防隊及道路主管單位到場處理，也橫向聯繫村長以廣播通知用路人注意，避免事故再發生。

苗栗縣大湖鄉台3線128.4公里處北上車道14日晚間6時20分，傳出2自小客車碰撞事故，員警到場時肇事車輛橫跨於2車道，經詢問有無受傷情形，白色自小客車駕駛神智清楚，頸部扭傷送往大順醫院診治，已無大礙，另休旅車車內乘客4名僅受驚嚇，雙方車輛均無法移動，導致車況嚴重回堵。

由於肇事車輛機油箱破裂，機油漫延達100公尺，警方為處理事故全面封閉北上車道，通知消防隊及苗栗工務段赴現場，以化學車清除油漬。為紓解車潮，警方也立刻擺設交通錐及利用巡邏車警示，在南下車道畫設調撥車道紓解車流，由員警於道路兩端指揮車輛放行。

警方機警橫向聯繫大湖鄉富興村長劉永國，以村辦廣播器及臉書po文等方式，通知來往用路人行經該路段要減速慢行，避免打滑發生事故，並於當晚8時30分全面清除油漬，並開放車輛通行，還給用路人行車安全。警方指出，肇事駕駛都沒有酒精反應，詳細事故原因有待進一步調查釐清。

(中時 )