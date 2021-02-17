白宮今天表示，美國總統拜登首次致電給沙烏地阿拉伯當局時，接到電話的會是沙國國王沙爾曼，而非沙國實質領袖王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

拜登正在利用電話外交來凸顯他與川普中東政策的不同，他已聯繫美國在世界各個角落的盟邦，卻刻意讓以色列和沙國領袖等待。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登最終聯繫上沙國時，他致電的對象不會是與川普政府關係尤其密切的王儲沙爾曼。

莎琪表示：「我們一開始就說得很清楚了，我們會重新調整與沙烏地阿拉伯的關係，其中一環就是回歸對口接觸。」

「總統的對口就是沙爾曼國王（King Salman）。」

莎琪也再次表明拜登政府不急著聯繫以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。尼坦雅胡也是川普最親近的外交夥伴之一。

她說：「讓我跟您證實，他和這個地區領袖的第一通電話，會是打給尼坦雅胡總理。我沒辦法跟您說確切日期，但會是在最近。」

(中央社)