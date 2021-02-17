美國總統拜登今天表示，全國民眾在8月前都能注射到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，還預測一切可能會在耶誕節前恢復正常。

法新社報導，拜登先前預測可望今年春季就能提供疫苗給所有美國人，但白宮最近淡化樂觀情緒，表示疫苗的取得和運送都遇上困難。

拜登今天在美國有線電視新聞網（CNN）轉播的市民大會上，被問到何時所有美國人都能打到疫苗時回說「今年7月底」。

他說：「到了7月底，我們將有6億劑疫苗，夠讓每個美國人接種。」

拜登也表示，他希望孩子們能盡快回到學校，並支持為教師施打疫苗，還稱有關當局應該「將他們的優先順序提前」。

在市民大會上被問到生活何時能恢復正常時，拜登表示：「到了接下來的耶誕節，我們將處於一個非常不同的情況。」

拜登說，「過了一年後，我認為需要保持社交距離、必須戴口罩的人將會大幅減少」，但他也稱自己並不能夠確定。

(中央社)