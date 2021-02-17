鄭功進與兒子鄭紹頡合照的新春祝賀看板，讓選民一目了然待時機成熟，他就交棒。（鄭功進服務處提供）

曾朝榮與外甥立委莊競程、兒子曾咨耀，3人合照看板，問政薪火代代相承。（曾朝榮服務處提供）

李麗華下屆確定要交棒給女兒黃佳恬，女兒親和力絲毫不遜「麗華姊」。（李麗華服務處提供）

國民黨籍市議員吳顯森與兒子吳呈賢的拜年文宣，政治傳承不言可喻。（吳顯森服務處提供）

距離2022年市長選戰及市議員改選只剩下1年多，台中市藍、綠陣營欲傳承問政薪火給下一代的市議員，農曆春節期間如雨後春筍湧上檯面；分別於各路口掛上新春賀年看板外，還於網路上推出拜年短片，各路人馬紛紛「超前部署」選戰煙硝味已提前籠罩。

綠營東南區市議員邱素貞早表態不再參選連任，由現任國光里長的女兒陳雅惠接棒，2人新春拜年看板於東南選區四處可見，邱向選民提前告知薪火傳人。同選區的鄭功進雖未宣佈退休，但他與兒子鄭紹頡合照的新春祝賀看板，讓選民一目了然待時機成熟他就交棒。

北屯區民進黨市議員曾朝榮，不但推出他與外甥立委莊競程合照的新春看板外，連兒子曾咨耀也一起合照。曾朝榮不僅極力拉拔被黨內視為明日之星的莊競程外，為擴大服務層面特超前部署，親帶兒子曾咨耀勤跑基層；他說自己退休後，兒子就可立馬接手。

藍營太平區市議員李麗華，下屆確定要交棒給女兒黃佳恬，李麗華擔任民代任內就帶黃佳恬勤跑基層、爭取地方建設等，女兒親和力絲毫不遜「麗華姊」。親民黨市議員段緯宇於農曆春節期間，於臉書公開推薦兒子段中仁，將接棒參選下屆市議員於政壇激起漣漪。

「超黨派聯盟」國民黨籍市議員吳顯森，農曆春節期間帶領兒子吳呈賢、養子吳建德，分別向選民拜年；其中吳建德是平地原住民，他在拜年時特強調「請支持新人新力量、年輕有活力的吳建德」，未來將投入選戰的動向不言可喻。

藍、綠市議員正積極栽培政二代將征戰沙場，還有藍營市議員李榮鴻的兒子李文傑，民進黨團總召謝明源的女兒謝家宜等，全是政治薪火傳承的備位人選，印證出「江山代代有新人、一代新人換舊人」。

(中時 )