推動新冠紓困中評川普 拜登終於老實說 14:032021/02/17 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登2月16日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）上CNN節目，直接與民眾對話，尋求支持他1.9兆美元（約53兆台幣）的經濟紓困案。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登周二晚避開國會的黨派紛爭，直訴諸民意，到威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）上CNN節目，與民眾對話，尋求支持他1.9兆美元（約53兆台幣）的經濟紓困案。 據CNBC新聞網16日報導，當拜登告訴民眾，要國會迅速通過這大型的新冠紓困案時，一直設法避免把焦點放在前總統川普身上。「我厭倦了談川普，我不想再談他了，」拜登說，「4年來，新聞報的都是川普」。他強調，「接下來4年，我要確保新聞報的是美國人民」。 川普與共和黨最大咖決裂 將挺川粉政客對付叛徒 川粉攻國會彈劾脫身 民主黨眾議員告川普密謀煽動 (中時新聞網) #拜登 #川普 #新冠 #國會 #4年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 罕見 首位女性非裔祕書長 兩岸同支持 04:102021/02/17 焦點要聞 蓬佩奧聯手歐布萊恩 聚焦對中議題 04:102021/02/17 焦點新聞 美國對兩岸新聞自由的雙標 04:102021/02/17 時論廣場 蘇揆昔誇防疫有功經濟很好 綠委爆：年終僅1.11個月 創8年新低 12:042021/02/17 政治 川普遭爆患有早期癡呆症 一度恐被前軍師逼宮下台 13:312021/02/17 國際 學者觀點－拜登政府1.9兆美元 救助計畫喜憂參半 04:102021/02/17 專題周報 匯率期貨趨勢專欄－美元長線弱勢 偏空操作 04:102021/02/17 產業特刊 美國值得為保衛台灣 付出代價 04:102021/02/17 焦點新聞 歐美捲入台海衝突熱點 04:102021/02/17 時論廣場 工業區土地租金減收 延長至6／30 04:102021/02/17 投資理財 習近平、拜登除夕講2小時電話 學者警告：蔡政府路斷了 08:312021/02/17 政治 國際熱門新聞 川普遭爆患有早期癡呆症 一度恐被前軍師逼宮下台 - 政治圈 神秘消失超過1年 北韓第一夫人李雪主現身曝重大訊息 - 國際 英再現新變種新冠 重大變異恐脫逃人體防禦 - 國際 拜登與多位盟友通話 還有一人在苦等 - 國際 切割豬隊友？川普炒了朱利安尼 不再讓他打官司 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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