美國總統拜登周二晚避開國會的黨派紛爭，直訴諸民意，到威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）上CNN節目，與民眾對話，尋求支持他1.9兆美元（約53兆台幣）的經濟紓困案。

據CNBC新聞網16日報導，當拜登告訴民眾，要國會迅速通過這大型的新冠紓困案時，一直設法避免把焦點放在前總統川普身上。「我厭倦了談川普，我不想再談他了，」拜登說，「4年來，新聞報的都是川普」。他強調，「接下來4年，我要確保新聞報的是美國人民」。

(中時新聞網)