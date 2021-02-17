前總統馬英九日前呼籲蔡政府，若中國大陸願提供我方疫苗，不該馬上拒絕，遭綠營指控「要國人打中國疫苗」、「舔中」、「可能與中國有接觸」。對此，馬英九今天受訪表示，「我們沒有跟大陸接觸」，他並沒有說一定要國人接受大陸疫苗，而是「可以要也可以不要」，但不要馬上說不要。

馬英九說，自己純粹是看到國際間對大陸、俄羅斯、印度等疫苗都寄予厚望，加上疫苗取得過程面臨諸多困難，且速度很慢的情況下，不要排除可能選項。

馬辦回擊，民進黨只要遇到與兩岸相關議題，就出現充滿偏見與敵意的意識形態，無法理性討論問題，最後只剩抹紅抹黑一招。但病毒不分紅藍綠，呼籲蔡政府拋開意識形態的束縛，才能更有效保障民眾的健康。

馬辦說，全球新冠肺炎的防疫戰已從自我防護、篩檢、隔離等，推進到施打疫苗的關鍵時刻。為了解決疫苗不足問題，連標準一向嚴格的德國，也考慮使用中國大陸與俄國的疫苗，希望歐盟加速批准。紐約時報今年2月5日也有專論呼籲，西方國家應重視大陸與俄羅斯的疫苗。

馬辦指出，台灣取得疫苗的進度緩慢，因此日前馬英九建議蔡政府，不要因為政治考量，在第一時間就排除大陸疫苗，不妨在嚴謹的科學檢驗下，為疫苗保留多一個選項；大陸疫苗我方可用可不用，但或能為防疫多增一份保障。馬辦反問，為台灣防疫多一份保障，是出賣臺灣嗎？還是愛台灣的表現？相信社會自有公評。

馬辦表示，兩岸於2010年即簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，當中就包括「傳染病防治」與「醫藥品安全管理及研發」的合作機制，台灣過去也曾依此協議從大陸取得H7N9流感病毒株，用於檢驗及研發。在疫苗問題上，無論是採購國際疫苗，或是索取大陸疫苗更詳盡的科學數據，雙方本來就有合作的空間。

馬辦說，馬英九早在去年就呼籲，只要放下政治鬥爭考量，就可依協議讓兩岸共同防疫，並緩和彼此緊張關係，只可惜蔡政府只顧著操弄反中情緒，將一切與對岸有關的事務都妖魔化，讓政治凌駕人權與國民健康，自己為台灣的防疫設置路障。

馬辦呼籲，為了防疫與國民健康，蔡政府應該拋開意識形態與政治考量，而除了疫苗問題外，「武漢肺炎」這種帶有歧視性的名稱，也不應再使用。世界衛生組織早於一年前就已將「武漢肺炎」正名為「COVID-19」，以防止污名化；美國總統拜登今年1月上任後也下令聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎，以避免歧視。

馬辦質疑，蔡英文總統總愛強調「台灣應該與世界接軌」，為何蔡政府的大小官員，至今無視國際社會的改變，仍緊抱「武漢肺炎」不願改口？台灣渴望參加世界衛生大會，卻刻意拒絕世衛組織給全球國家的建議，豈不矛盾？

馬辦指出，只要與兩岸有關，包括新冠肺炎的稱呼、武漢包機、小明返台、陸生入境等，蔡政府處處逢陸必反。監察院日前公布調查報告，指政府對開放陸籍人士、小明入境有差別對待，要求行政院等主管機關依聯合國1966年《人權兩公約》及1989年《兒童權利公約》（此三公約均已國內法化）及聯合國指引等相關規範，確實檢討改進，避免助長「歧視效應」。

馬辦呼籲蔡英文，認真看待自己提名監委的調查報告，相關部會更不要毫不慚愧檢討，再把歧視大陸的態度不當一回事，否則這與剛敗選下臺的美國前總統川普又有何不同？

(中時 )