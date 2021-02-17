新北市警局今發布局長黃宗仁（右）到任後第一波人事調整。（王揚傑攝）

開工第一天，新北市警察局今（17）日發布新任局長黃宗仁到任後第一波人事調整，範圍涵蓋4到9序列總局科室主管、督察、專員、分局組長、派出所長、巡官等，共125人陞職或調動，本月19日辦理到職。

黃宗仁表示，選在開工第一天就發布人事命令，主要考量警察局有必須遞移的職缺，警察人事制度穩定是治安的基石，為了避免產生無謂的猜測和想像而影響人心士氣，所以他要求三位副局長和人事室在過年期間加緊作業，有同仁抱著4個月的嬰兒來加班，他深表感謝。

黃宗仁說，市長侯友宜在布達典禮上再三強調，警察人事一條鞭，避免一切關說，所以警察局遵照市長指示，這次的人事調整全依同仁的資績、年資、主官管考核及同仁權益來考量，未來也會貫徹。

黃宗仁指出，過去同仁就算有意異動，但時常受到單位主管壓力，報告送不上去，未來所有同仁有異動想法，打報告也可不用經過大隊長、分局長或科室主管，可以直接送給局本部人事室，當然，如果分局長或大隊長願意保薦更好。

(中時 )