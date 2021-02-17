2020年在全球電影圈化身「奪獎機器」的《寄生上流》，於本屆奧斯卡金像獎一舉拿下最佳劇本、最佳國際電影、最佳導演及最佳影片4大獎，創南韓影史紀錄，奉俊昊(Bong Joon-ho)一舉成為國際級大導演，後續動向備受關注，近日他接受訪問，不但曝光近況，更驚喜証實《寄生上流》真的在籌備續集，劇本已經準備好了。

南韓電影《寄生上流》不僅成功打入競爭激烈的歐美市場，更在各大頒獎典禮上大放異彩，奪下電影圈年度最大獎「奧斯卡最佳影片」時，更是讓眾人不禁激動驚嘆，《寄生上流》也因此不會在一部電影的範圍內就畫下句點，版權早早就被HBO買下，將推出影集，如今更傳出在籌備電影續集，導演奉俊昊也針對此事鬆口給出回應。

奉俊昊近日作客《鋒迴路轉》導演雷恩強生(Rian Johnson)的Podcast節目「The Director’s Cut」，聊到近況，驚喜証實會推出兩部續集作品，他說自己猶如將大腦分成左右邊來寫出兩本劇本，為此忙了一整年，其中一部已經在上周完成了。

奉俊昊笑稱產出這兩本劇本的過程，讓他腦袋像要裂開一樣，所幸辛苦工作有了收穫，先完成了其中一部，但賣關子不願多說新劇本的內容，僅表示自己很喜歡在咖啡廳裡寫劇本，因為聽著人們的談話能得到好的刺激，從中得到創作靈感。

奉俊昊透露，目前這兩部被視為《寄生上流》續作的劇本，一份是英文的，另一份是韓文版，韓文劇本的故事發生地點在韓國首爾，會加入恐怖與動作元素，英文劇本則是2016年真人真事改編，故事有一半發生在美國，一半在英國，但類型要等劇本完成才會揭曉，奉俊昊也未曝光先完成的是哪本劇本。

(中時新聞網)