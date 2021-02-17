新北市升格前，僅板橋、新莊等縣轄市住宅區容積率達300％，其他行政區僅200％到240％，造成其他區域都更困難，尤其蘆洲容積率200％，全市防災危老都更286件通過案件中，蘆洲僅佔11件，比例極低，新北市長侯友宜要求城鄉局全面檢討適度提高容積率「不要被過去給侷限」；城鄉局長黃國峰表示，未來將朝全市個案討論處理，若危及生命安全案件，就會用特效藥。

蘆洲區長莊茂坤17日在市政會議專案報告蘆洲市政發展，提到許多民眾因為蘆洲住宅區容積率僅200％，不利許多都更案件進行，希望市府協助。

侯友宜表示，蘆洲區地小人稠，在新北市僅次永和，新北市目前近300件危老與防災都更通過案件，僅占11件，比例確實過低。

侯友宜說，當年都市規畫歷史背景，將蘆洲容積率只給200％，現在已經不符合需求，他認為城鄉局應該提出配套措施，不要拘泥過去，應該要好好思考適度提升容積率，加速都更案件進行。

黃國峰指出，當初都市計畫僅給與板橋、中和、永和、新店、新莊與三重地區住宅區300％的容積率，其他行政區則給予200％到240％容積率。

黃國峰說，當初蘆洲容積率這麼低，主要是就是綠地公園、道路等公共設施畫設不足，要全面性提高，考量都市景觀與基地容受度確實會有難度。

黃國峰說，目前城鄉局傾向訂出全市通用原則，除了蘆洲其餘行政區也將一體適用，透過個案審議，依照基地大小、臨路等條件給予不同容積率，希望能夠徹底解決都更速度過慢的問題。

目前城鄉局也已給蘆南蘆北都市計畫區提高到240％容積率，並在轄內補足公共設施比例，希望促進蘆洲發展。

侯友宜也說，目前蘆洲進入大改變，除了蘆南蘆北都市計畫進入內政部審議，最快年底通過，計畫區內的銀河灣計畫也是重點項目，要求相關單位盡速加強溝通，讓三重果菜市場順利遷入。

侯友宜也說，計畫區內的蘆洲醫院如果能夠先蓋，該做就先做，另外各局處針對產業、綠地、商業與住宅區要好好規畫，並打造水岸跨堤景觀，帶動蘆洲大發展。

(中時 )