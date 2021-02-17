興櫃餐飲公司乾杯（1269）1月自結合併營收2.65億元，年增0.03%，創歷史同期新高。乾杯表示，去（109）年農曆過年落在2月，比較基期不同，不過今（110）年1月仍受惠歲末聚餐旺季加持，旗下燒肉及鍋物品牌均表現亮眼，同時集團自有電商平台「乾杯超市」掌握圍爐商機，推出年節禮盒；海外事業同樣在節慶效應助攻下，超越以往水準，成功推升1月營收成長。

乾杯集團海外事業1月營收較去年同期成長逾20%，顯示大陸不受疫情影響、消費信心恢復。加上去（109）年「乾杯燒肉居酒屋海岸城店」榮獲「2020年度大眾點評必吃榜單」，從44座城市、1,400多家餐廳中脫穎而出，自入選榜單後成為聚餐的指標性餐廳，更打響了乾杯燒肉居酒屋在海外的知名度，來客大幅成長。乾杯集團也將趁勝追擊，積極找尋物件擴大營業版圖，滿足更多饕客的用餐需求。

受到疫情影響，許多企業取消尾牙聚餐，改以贈送禮盒體恤員工。乾杯超市受惠贈禮需求，於1月期間接到近300份的禮盒訂單。此外，為搶攻圍爐商機，乾杯集團自有電商平台「乾杯超市」首度推出5款年節禮盒，於1月期間共銷售近200份，同時與「BRUNO多功能電烤盤」聯名合作，推出兩款燒肉+電烤盤禮盒，更下殺原價85折優惠，限量50組於活動開跑第一天即秒殺，多重作法成功帶動外販事業業績較去年同期成長近30%。

乾杯集團事業體質已成功轉型為「牛肉（和牛）企業」，為全力衝刺牛肉核心品牌，於1月推出平價和牛品牌「高木食堂」，主打客單價250至320元的平價定位，推出多款日本洋食料理，其中「和牛起司漢堡排」、「和牛漢堡排」，「和牛咖哩飯」為熱賣前三名，加上高木食堂於旗下燒肉店非營業時間，午間限定販售，二毛作的經營策略成功吸引新客群、搶攻午間商機。

接下來進入2月，為搶攻過年圍爐商機，乾杯集團旗下標榜全台唯一100%和牛油的重慶式麻辣鍋「麻辣45」於2月1日進駐「台南」美食之都，同時推出門市限定的嗆辣版「台灣溫體牛內臟」，期望成為今年年節最潮的圍爐餐廳。開幕後訂位電話湧現，接連一周客滿，過年訂位也已達9成，十足看好南台灣市場。此外，乾杯集團旗下乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家三大品牌，分別推出新年套餐，期望滿足農曆春節假期全時段、全方位的飲食需求，預計再創營收高峰。

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