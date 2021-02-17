顏曉筠的國標舞曲「國王的舞衣」。（民視提供）

《民視第一發發發》除夕特別節目11日晚間7點播出到凌晨1點，連續6小時收視創新高，以5.73稱霸，除夕夜共有3,674,000人同時收看，最高收視率高達6.6，落在晚上8點51分，播出火辣女神賴慧如與「國王的舞衣」顏曉筠的國標舞PK賽，成功吸引超過90萬觀眾；第二高點落在孫協志、王仁甫「56獨家MV全球首播」，邀「神秘大咖」民視董事長王明玉同框，收視瞬間飆出6.59。

有趣的是，《民視第一發發發》其中單元明星運動會，由胡瓜想出來的「頭好撞撞」單元，竟在春節期間揚名國際，素人刺青冠軍老師以「拚命殺敵」表情按壓老婆的頭撞氣球，逗趣表情變成新年期間「最新哏圖」，胡瓜見狀笑瘋直說：「這個老公應該積怨已久。」這段老婆被按壓頭撞氣球的畫面，引發網友瘋狂轉傳，甚至有新加坡媒體報導，意外成為熱搜重點。

而年初一晚上10點《85聲寶好運到 初一特別節目》由《綜藝新時代》主持人浩角翔起，加上固定班底籃籃，帶領藝人群在苗栗西湖度假村錄影，平均收視同時段第一1.71；年初二晚上8點主持人胡瓜與代班主持王瞳歌唱競技節目《台灣那麼旺初二特輯賽事》，平均收視全國第一2.87；年初三《綜藝大集合》收視高達4.45，也創下佳績。

(中時 )