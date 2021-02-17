倪姓女模誤信詹姓男子可以幫她仲介知名旅館、保養品代言工作，還可錄製唱片，在娛樂圈大紅大紫，去年3、4月間先代墊出唱片所需的作業費5萬，不料倪追討廣告酬勞時，詹謊稱自己腦癌住院，盼能「短暫相依」，倪同意登記結婚成為夫妻，直至倪的前妻告訴她，前夫根本不是廣告公司老闆，也沒有住院，始知遭詐，士林地檢署依詐欺罪起訴詹男。

詹姓男子曾因賣帳戶給詐騙集團遭法院判刑，緩刑期間，利用網路查知某購物台倪姓模特兒身分，主動以廣告公司老闆身分聯繫，宣稱認識各大品牌主管，已取得薇閣精品旅館、SK2青春露保養品、三得利蜜露珂納膠原蛋白、沐蘭精品旅館的廣告代理，倪信以為真，以為自己轉錢走紅。

倪為了新工作，推掉原來購物台的廣告拍攝工作，準備新迎接「新挑戰」，並依詹指示，陸續拍攝相關影片，還墊付錄製唱片所需的行政費用5萬元，卻遲遲沒拿到廣告酬勞，多次向詹追討。

詹為免事跡敗露，假冒銀行理財專員，向倪佯稱，詹已罹患腦癌住院，即將進行開腦手術，隨時都有生命危險，已將名下財產2億1471萬匯入倪的帳戶，希望能「短暫相依」。而倪誤信自己是韓劇女主角，去年5月5日與詹辦理結婚登記，此時，詹的前妻突然現身告訴她一且都是謊言，兩人13天後離婚，倪提告詐欺。

(中時 )