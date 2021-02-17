草屯鎮農會選在17日大年初六開工時，分送民眾發財水和醫療用口罩1組，希望民眾開工討個吉利，身體也健康。（草屯鎮農會提供／黃立杰南投傳真）

有超過百年歷史的草屯鎮農會，過年前將1688瓶印有「發財水」字樣的礦泉水，放入農會金庫，延續發財水聚財的民間習俗。並選在17日大年初六一大早開工，分送給前來領取的民眾，農會也加贈醫療用口罩1組，希望民眾開工討個吉利，身體也健康。

草屯鎮農會多年來的存款金額多，在全國農會排前十名，是民眾心目中聚財的的金融機構，農會將諧音「一路發發」的1688瓶「發財水」，年前搬進信用部的大金庫，礦泉水在金庫存放整整7天，於17日取出。

草屯農會總幹事蕭忠郁表示，每年的農曆春節初一至元宵節前是求財旺季，金融機構是匯聚錢財的地方，金庫更是財運、錢氣的最佳象徵。草屯鎮農會將發財水放進金庫7天，經過7天聚財聚氣累積，再將礦泉水分送給民眾，主要是象徵意涵，讓民眾開春搏得好彩頭；而限量推出的金牛鑽石瓶帶回家放在財位，象徵財源廣進，神采飛揚萬事如意。礦泉水亦可帶回家煮錢幣，自製成發財錢母，有牛年增添財運的寓意。

蕭忠郁說，農會也鼓勵大家做好防疫工作，請口罩國家隊廠商幫忙製作正面印有農會商標的醫療用口罩，每位前來的民眾會加贈一組5個口罩。

民俗上「水」有聚財效果，因此有將「發財水」放近銀行金庫裡吸取能量的習俗。草屯鎮農會表示，水可以放在家中財位，擺放至元宵節後再飲用，或是將開運水由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門，都是台灣常見的習俗傳統。

(中時 )