在中國大陸需求強勁帶動下，日本元月出口成長明顯，外加2020年12月核心機械訂單意外成長，故市場似乎對日本景氣復甦又有所期待。

核心機械訂單可說是公司資本支出領先指標，2020年12月份沒想到竟然還會成長，表示民間企業有景氣回溫跡象。

雖然這些經濟數據看似頗佳，但分析師指出，日本景氣復甦引擎無法持續，因為政府一方面要抑制病毒擴散祭出社交禁令，另方面又要振興民間消費經濟，這魚與熊掌之間很難兼得。

三菱日聯摩根士丹利證券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)表示，儘管新冠疫苗會降低疫情危害，但日本2021年首季景氣復甦也正在停止中。因為，出口與機械訂單未來能否繼續成長還是個問號。還有，日本疫苗接種已經延遲了，加上大家也寄予疫苗太多期待，認為經濟活動可以很快恢復至疫前水準。

17日由日本官方公布經濟數據，元月出口年增達6.4％，與路透社預估值6.6％差不多，2020年12月僅年增2％。

若按區域來看，日本出口至最大貿易夥伴中國大陸，年增37.5％，是自2010年4月以來單月最大年增率。其中，晶片製造設備，塑膠與有色金屬出口最多。應適逢農曆春節前夕，中國大陸需求量大增所致。

不過，在飛機，汽車與汽車零組件出口未如預期下，美國方面下降4.8％。

由於日本國內需求不佳，元月進口年減9.5％，較外界預期值減少6％要來差，貿易逆差為3239億日圓約30.5億美元。

市場普遍預估，2021年首季日本經濟將衰退，因為預計三月初結束的緊急狀態將重創服務業。

核心機械訂單在2020年12月較11月意外增加5.2％，因預期值是減少6.2％。這個被視為未來六至九個月企業資本支出的先行指標，已經連續連續三個月成長。

不過，日本官方預估核心機械訂單上季大增16.8％之後，本季可能出現負8.5％成長。

(時報資訊)