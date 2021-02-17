台產(2832)1月防疫保單熱賣，今天在官網公布共受理超過300萬件，目前還在加速處理，預計6月底前完成所有出單作業。而台產也因為防疫保單銷售長紅，依「保險業各種準備金提存辦法」計算之滿期自留保費為4.84億元，導致1月稅前虧損3.99億元。

台產1月營收5.1億元，稅前虧損3.99億元，1月簽單保費收入(含這次銷售防疫保單)達24.28億元，依「保險業各種準備金提存辦法」計算之滿期自留保費為4.84億元，但相關之保單取得成本係採一次認列，導致虧損。

台產今天也在官網發布一封拜年信，提及如果防疫保單要保書已於台產停止收件前送達者，權益均已獲得保障。由於此次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，這個驚人數字遠高出市場預期的100萬到150萬件。目前台產已專案成立各區服務作業中心，專責本次防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於6月底前完成所有出單作業。

(時報資訊)