民進黨今舉行年後第一個中常會，蔡英文總統向媒體揮手說，「新年快樂」；桃園市長鄭文燦這段時間身陷衛福部立桃園醫院新冠疫情，今天出席被發現瘦了一圈，鄭文燦說，健身環蠻費力氣，有瘦五公斤。

民進黨開工第一天登場的就是中常會，不少縣市長皆出席，台南市長黃偉哲過年期間臉書發文，蔡英文總統上去留言，引發「香菜大戰」，今天也風塵僕僕，小跑步進電梯趕到黨中央開會。

鄭文燦今天出席中常會前，發送媒體一元福袋，年前受部桃疫情影響，鄭文燦每天戰戰兢兢，他發送的福袋上寫著「春回大地、平安，辛苦而難忘的一年，已經過去，然而，生活在安全的台灣，是幸福的，未來一年，道路然漫長，我們的工作還沒有結束...」；一字一句道盡他這段日子的心聲。

新竹市長林智堅與鄭文燦這陣子都迷上用健身環健身，鄭文燦今一現身，媒體發現他瘦了一圈，被問到「年後瘦身是用健身環？」鄭文燦表示，「這個蠻廢力氣，有瘦五公斤。」

(中時 )