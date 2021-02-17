今（17）日大年初六開工日，前總統馬英九卻忙跑法院，因為自從他卸任後，這五年來被民進黨用300案追殺。對此，台北市議員羅智強批民進黨踐踏台灣是非；而臉書粉絲專頁「比特王」也為馬英九抱不平，認為民進黨是亂槍打鳥，根本不在乎天價訴訟費，就算罪名沒有成立，也可以用謠言抹臭一個人，「很爛很噁心但是這就是現實」。

羅智強在臉書指出，五年來，這位正直清廉、一介不取的前總統，成了出庭達人，被綠營用300案追殺，永遠陷在浩繁的訴訟過程當中，無盡的折騰，單單訴訟費就是天價，在全世界都不曾有任何民主國家，這樣對待一位正派清廉的前總統的，只有民進黨敢。

綠營讓馬英九忙著開庭、讓他的名聲變臭，比特王臉書小編表示，過年聽到一些街訪鄰居說，「阿扁就算有貪汙也沒有馬英九貪得多」「馬英九貪很多只是沒有爆出來而已」，讓他忍不住直呼，「證據拿出來啊！都只會用聽說的」。

300個案子亂槍打鳥，比特王小編認為，只要有一案成立，就可以把馬英九抹上貪汙的臭名，就算罪名沒有成立，也可以用謠言抹臭一個人，「很爛很噁心但是這就是現實」，且5年來的訴訟費用是天價，綠營在乎嗎？「也許用的不是綠營的錢所以它們一點都不在意，人民的錢花起來就是爽！」

對此，網友表示，雖然沒有很喜歡國民黨，但絕對討厭民進黨，「馬英九真衰，只能怪他執政時期對民進黨太仁慈」，這不叫政治追殺，什麼才叫政治追殺？真的是沒有比較沒有傷害。另有人提出，「告不成立的，就不能反告誣告嗎？」

提到馬前總統今天又去開庭了 綠營在他卸任這5年來 用300案追殺他 讓他忙著開庭 讓馬前總統的名聲變臭 lu編想到過年聽到一些街訪鄰居說 阿扁就算有貪汙也沒有馬英九貪得多 或是說 馬英九貪很多只是沒有爆出來而已 (證據拿出來啊!... 由比特王發佈於 2021年2月16日 星期二

(中時新聞網)