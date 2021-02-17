今（17）日大年初六開工日，前總統馬英九卻忙跑法院，因為自從他卸任後，這五年來被民進黨用300案追殺。對此，台北市議員羅智強批民進黨踐踏台灣是非；而臉書粉絲專頁「比特王」也為馬英九抱不平，認為民進黨是亂槍打鳥，根本不在乎天價訴訟費，就算罪名沒有成立，也可以用謠言抹臭一個人，「很爛很噁心但是這就是現實」。
羅智強在臉書指出，五年來，這位正直清廉、一介不取的前總統，成了出庭達人，被綠營用300案追殺，永遠陷在浩繁的訴訟過程當中，無盡的折騰，單單訴訟費就是天價，在全世界都不曾有任何民主國家，這樣對待一位正派清廉的前總統的，只有民進黨敢。
綠營讓馬英九忙著開庭、讓他的名聲變臭，比特王臉書小編表示，過年聽到一些街訪鄰居說，「阿扁就算有貪汙也沒有馬英九貪得多」「馬英九貪很多只是沒有爆出來而已」，讓他忍不住直呼，「證據拿出來啊！都只會用聽說的」。
300個案子亂槍打鳥，比特王小編認為，只要有一案成立，就可以把馬英九抹上貪汙的臭名，就算罪名沒有成立，也可以用謠言抹臭一個人，「很爛很噁心但是這就是現實」，且5年來的訴訟費用是天價，綠營在乎嗎？「也許用的不是綠營的錢所以它們一點都不在意，人民的錢花起來就是爽！」
對此，網友表示，雖然沒有很喜歡國民黨，但絕對討厭民進黨，「馬英九真衰，只能怪他執政時期對民進黨太仁慈」，這不叫政治追殺，什麼才叫政治追殺？真的是沒有比較沒有傷害。另有人提出，「告不成立的，就不能反告誣告嗎？」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。