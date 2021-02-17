作為社群平台的龍頭，Facebook並不吝於在自家平台中「學習」其他平台的特色，以提升平台的吸引力！近期，語音社群平台 Clubhouse 紅遍全球，邀請碼甚至還能在拍賣網站上賣得高價，可謂是物以稀為貴。為了搶佔這一波語音社交風潮，據了解Facebook正著手積極開發類似的產品！

《Ditigaltrands》網站引述《New York Times》報導，兩位知情人士指出「Facebook正在打造一款類似於Clubhouse的語音社群產品，而目前該產品還處於開發初期。

Clubhouse是一款2020年4月份推出的語音社群平台，由Paul Davison 以及Rohan Seth所開發，公司是位於鹽湖城的Alpha Exploration Co.。而Facebook CEO Mark Zuckerberg本人也使用過Clubhouse，曾在當中開設談論VR（虛擬實境）與AR（擴增實境）技術的主題房間。而Space X CEO Elon Musk也曾經因為出現在Clubhouse中，成為Clubhouse爆紅下推波助瀾的其中一位名人。

目前，Clubhouse仍僅支援IOS平台，尚未在Google Play Store上架。換句話說，只有iPhone用戶能用。且僅限邀請制，換句話說如果你申請加入但是沒有朋友為你通過申請資格，或是直接獲得邀請碼，都無法體驗Clubhouse。目前成功登入Clubhouse後，一人只有2個邀請碼（待時間增加，系統可能會多發給你額外的邀請碼），但是相對來說還是資源還是十分稀少，而這也是Clubhouse如此火紅的其中一個原因。

針對消息人士指稱Facebook有意開發類似Clubhouse的產品，Facebook發言人Emilie Haskell並未正面承認，也沒有絕對否認，僅表示Facebook向來都持續提供人們以語音、影像的方式來相互連結，且持續探索能增加人們互動經驗的新方法。

在過去，Facebook對於看齊對手特色功能，必且予以巧妙複製的作風並不感冒。例如他們就仿效Snapchat推出了Stories限時動態功能；Instagram上近期推出的Reels功能，也是向TikTok學習而來。因此，Facebook若是有意跟上Clubhouse帶起來的語音社群潮流，絕對不令人意外。

(科技)