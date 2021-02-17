高雄市前市長韓國瑜從競選期間就不斷高喊「愛情摩天輪」政策，但在韓遭罷免、新市長陳其邁上任後這項計畫便胎死腹中。針對原定開發為「愛情摩天輪」的「高雄多功能經貿園區」第20工區，日後有何規劃？陳稱自己上任後就積極建構「亞灣2.0」計畫，不該以過去單一想法來做產業參考，重點在於創意與嶄新。

陳其邁17日被問及第20工區的規劃表示，自己上任後就開始建構「亞灣2.0」計畫，內容將匯聚時尚、流行、數位三大面向，並以「前店後廠」的概念，結合高雄的產業開發，盼能發展亞灣區的三角窗經濟，尤其是蓬萊港區。

陳其邁強調，市府團隊會以全新的國際視野、全新的商業觀點來看待這項計畫案，而非以過去單一的想法來做產業思考；至於「愛情摩天輪」是否確定告吹？陳則直言「這不是重點」，重點是「亞灣2.0」計畫必須要有新創意與新的商業模式。

關於第20工區的具體開發規劃，陳其邁指出，這項停滯1年多的開發案要重新啟動，初步必先從活化舊棧庫群著手；「亞灣區2.0」是從高雄港1號到22號碼頭，具有歷史傳承意義並會以時尚流行元素建構，其中會有全息電影院，還有體感科技及遊艇碼頭區等。陳表示，「亞灣區2.0」行政院盤點已屆臨完成，市府會在最快時間內帶領高雄的傳統產業轉型，新興高科技產業年後也會公布新投資計劃。

(中時新聞網)