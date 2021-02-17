部桃專案檢驗進度出爐。（指揮中心提供）

部立桃園醫院一共累計21人確診，中央流行疫情指揮中心今宣布好消息，所有員工的PCR、血清都是陰性，1名先前血清抗體出現微弱訊號者，也研判為陰性。接下來，指揮中心會推動試辦計畫，在桃醫復原的下一個階段，鼓勵桃醫員工下載APP，未來若有人確診，就能藉由該平台了解是否有和確診者接觸過。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，部桃專案血清檢測結果已經出爐，部桃整體人員的PCR、血清抗體，應採的都採檢了，全部都是陰性，先前有1例微弱訊號，經過再次採檢和判定，研判為陰性。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，桃醫員工的採檢上次有1人出現微弱訊號，當時難以判定是偽陽性、交叉反應引起，或是真陽性。2周後，指揮中心進行2採，用了好幾種試劑檢驗，發現訊號更微弱，也看到他對於其他一般感冒的冠狀病毒訊號增強的陽性反應，因此研判為陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於桃醫群聚事件有一部分是一開始匡列接觸者的時候，人和足跡難以追蹤的狀況，因此指揮中心提出試辦的方案，利用去年開發出的社交距離APP，在醫院裡面推動。

該APP是自主性的，用戶自己下載，下載後網路裡的用戶後續確診、同意分享資料，其他用戶就可以透過平台知道有沒有和確診者接觸過，接觸的定義可以修正，目前使用1.5公尺、15分鐘來定義，後續會再檢討需不需要調整。如果符合接觸定義，手機畫面就會示警，通知對方可能是接觸者，就有依據進行通報。

該APP的資料只有儲存在手機的用戶端，不會有中央、廠商搜集資料，用戶若不想要使用，也可以隨時刪除，刪除後資料就會消失，這是為了尊重大家的隱私和自主性，目前沒有要用強制的方式規定，而是鼓勵醫院使用，首先會請桃醫了解APP，在復原的下個階段再看看如何宣導和推廣。

羅一鈞表示，接下來如果有防疫需求，例如出現院內感染，我們可能會要求特定範圍、特定對象安裝APP，減少不明確的狀況，方便疫調和管理，不過現階段仍是以獎勵和推廣為措施。

(中時 )