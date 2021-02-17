新埔花燈迎天穿活動受到新冠肺炎疫情影響，取消動態踩街活動，不過新埔天穿藝術展將於19日登場，新竹縣長楊文科17日前往新埔鎮，了解籌備狀況，歡迎大眾走春賞燈，不過仍應遵守防疫規定，勤消毒、戴口罩、維持1公尺社交距離，以安全方式了解客家天穿日的由來。

楊文科表示，天穿日為客家重要節慶，新埔花燈迎天穿遠近馳名，今年雖受到疫情影響，取消踩街活動，以靜態方式展出，主燈「女媧補天」位於潘屋前草坪，民眾不僅可欣賞花燈，也能進入府修復的潘屋，認識傳統建築之美。

交通旅遊處長游志祥介紹，此次天穿藝術展主燈為「女媧補天」，由在地製燈師和彩繪師創作，凸顯天穿日由來。展覽自19日至3月3日止，除了主燈外，潘屋前還有波斯菊花田，設置4公尺高的皮皮獅大型氣偶、漫步雲端的雲朵裝置。

另外還有以五色石概念，打造的五彩燈籠門，以牛奶盒地景藝術等。社區創作花燈和小型花燈，則陳設在新埔鎮公所旁的藝文廣場。展覽期間，新埔街道將以五彩燈籠點綴，期望吸引民眾拍照、打卡，共度天穿日。

(中時 )