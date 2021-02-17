受惠鋼價上揚與轉投資事業挹注，中鋼（2002）1月份合併營收和獲利大爆發，單月合併營收為308.18億、年增27.86％，創近17個月來單月新高，且單月合併稅前盈餘為36.10億、月增42％、年增386％，創102年來單月新高。

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