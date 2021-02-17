中鋼1月獲利大爆發 合併稅前盈餘達36.01億、月增42％ 14:492021/02/17 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠鋼價上揚與轉投資事業挹注，中鋼（2002）1月份合併營收和獲利大爆發，單月合併營收為308.18億、年增27.86％，創近17個月來單月新高，且單月合併稅前盈餘為36.10億、月增42％、年增386％，創102年來單月新高。 《類股》超商雙雄元月業績 統一超年減2.25％、全家增0.68％ 2021年續旺 自行車族群1月營收表現亮眼 (工商 ) #中鋼 #獲利 #合併稅前盈餘 #月增 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》光罩1月營收年增49％ 今年再挑戰新高 11:592021/02/17 財經 安馳元月營收6.1億元 創歷史新高 12:102021/02/17 財經 《半導體》1月營收登近10年半高 菱生營運續轉佳 11:252021/02/17 財經 統振1月營收2.45億元 月增6.87％ 13:162021/02/17 財經 《電機股》汎德永業1月營收年增6成 創同期新高 07:452021/02/17 財經 《類股》中鋼4月盤價續看漲 鋼市H1維持榮景 13:412021/02/17 財經 農曆年前備貨需求旺 陸1月5G手機出貨量新高 04:102021/02/17 產業．科技 《電機股》力達-KY元月營收回暖 年增逾3成 09:102021/02/17 財經 新案交屋挹注 總太1月營收大增逾7倍 10:352021/02/17 財經 崇越科技元月營收31.5億元 創同期新高 11:452021/02/17 財經 台股量價齊揚 券商元月業績報喜 04:102021/02/17 證券．權證 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 要聞 臺產防疫神單收逾300萬件進帳15億 已收3件申請理賠最快今核准 - 要聞 - 工商 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 反制老美追殺 不靠手機也能活 華為亮出AI秘密武器 - 財經 中鋼1月獲利大爆發 合併稅前盈餘達36.01億、月增42％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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