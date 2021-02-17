宥勝、陳意涵劇中有一段情。（盧禕祺攝）

陳意涵、邱澤劇中有不少對手戲。（盧禕祺攝）

《她們創業的那些鳥事》熱播中，主演初六開工跑宣傳，陳意涵與劇中的男人邱澤、宥勝17日出席媒體聯訪，柯有倫日前太過勞累過敏未能出席。聊及年初三是西洋情人節，唯一未婚單身的邱澤沒閒著，14日當天騎偉士牌摩托車載媽媽赴十分瀑布、平溪老街一日約會，該台機車是4年前去世的父親所留下，他更特地更換車牌，選了父親的生日號碼，他說「就好像一家三口團聚的感覺」。

邱澤透露，父親熱愛修摩托車，年輕時也常跟媽媽兩人騎機車約會。他印象小時候父親曾臭屁說，就算眼睛矇起來，可以把一台偉士牌打散再裝回來，也記得父親騎偉士牌載他上課，他在前座兩手抓後照鏡的模樣。他回憶跟父親最後一通電話，也是聊車子的事，「我們本來說好一人一台，弄好一起去玩，講完電話過沒兩天他就走了」。日前因拍戲工作忙，邱澤趁著過年陪媽媽，初二返媽媽老家東勢，初三則第一次騎父親的車載媽媽出遊，讓媽媽很驚訝也很感動。

陳意涵和導演老公許富翔結婚3年，她透露過年就是重複洗碗、做菜，公婆今年來家裡吃，她和老公準備整桌年菜，自豪「我表現很好」，不過也爆料老公怕煮失敗，事前狂試煮雞湯、煎魚，甚至某天魚煎失敗，還懊惱了一整晚。至於公婆評價？她笑說：「他們都滿好相處的」。宥勝日前全家搬到台中定居，趁著過年回台北讓長輩看孫。

劇中柯有倫交往陳意涵卻搞消失6年，期間一年僅傳一封簡訊，且是由邱澤代傳。陳意涵笑說，自己喜歡不粘的另一半，某任和圈外人交往，對方在紐約，3年好像沒在交。不想要很膩、也不喜歡溫馨接送，有點距離比較好。不過後來踏入婚姻？她開玩笑說：「因為懷孕」，接著補充：「他是很有安全感的人」，但她自爆容易忘記節日，而老公很在乎，她笑說：「我決定要把重要日子刺青在身上，免得搞到離婚」。

宥勝和陳意涵多場戲在深山取景，有一幕陳意涵背對宥勝，宥勝吹著口琴，陳意涵原以為宥勝「真吹」，讓她很驚訝：「這麼一小段（劇情）還練這麼棒，超感動」，沒想到是放音樂。宥勝說到，自己還是有去學口琴姿勢，但學不起來，「舌頭要去頂，要很靈敏，會吹口琴的男生很厲害」。

(中時 )