小熊隊明星三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）、游擊手拜耶茲(Javier Baez)、一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)都是2016年終結百年「山羊魔咒」拿到世界大賽冠軍的班底，不過這3人合約都在本季結束後到期，小熊總裁霍耶(Jed Hoyer)坦言他們年薪破千萬，從財務上來看很難將他們都留下。

「我很希望與這些傢伙保持合作，但從財務上來看，任何球隊都不可能與全部人續約。」這3人都是千萬年薪等級的大咖，布萊恩年薪1950萬美金、瑞佐1650萬美金、拜耶茲1165萬美金，而小熊隊今年薪資總額2.163億美元，超過豪華稅門檻2億800萬美金，且已經2年超過門檻，今年季後一定不會再大撒幣，會對薪資更錙銖必較。

小熊在2016年奪冠後，接下來幾年季後賽最佳成績是打進2017年國聯冠軍賽，但之後就沒有更好的成績，小熊不諱言要進入重整階段，因此3球星很難再相聚。尤其布萊恩的名字近日常常出現在交易傳聞中，不過霍耶否認有與其他球隊進行接觸。

霍耶說，「這些傳言有些不準確，甚至到了誇張的程度。我們一直很清楚的表態，希望能留下部分球員，但要保留所有2016年的球員很不現實。」

今年小熊已經將王牌達比修有交易給教士隊，省下了5600萬美金，並選擇不執行投手列斯特(Jon Lester)、外野手席瓦伯（Kyle Schwarber）的選擇權，最後2人都轉戰國民，這些人都是當年世界大賽冠軍班底。

(中時 )