今年警方為期一個月加強重要節日工作將在今晚結束，為了慰勞員警輪番執勤辛勞，台中市清水分局大秀所長賴進忠，特別秀出好手藝，在春節期間親自煮茶葉蛋，讓員警在值勤前後，隨時可以充飢，讓員警大呼專業好味道，心中有股「蛋蛋的幸福」。

大秀派出所長親煮「所長茶葉蛋」慰勞值勤同仁，讓員警大呼超專業。(戴志揚翻攝)

大秀派出所長親煮「所長茶葉蛋」慰勞值勤同仁，讓員警大呼超專業。(戴志揚翻攝)

臺中市清水警分局長張啟祥與清水警友辦事處幹事王經國、秘書長吳建德，年節期間前往大秀派出所慰勞春節期間辛勤維護治安的警察同仁，春節期間派出所員警仍堅守崗位，不辭辛勞的維護治、交安，讓民眾能安心過個好年。大秀派出所所長賴進忠感謝分局長官在年節期間特地前來派出所關心同仁，也招待自己煮的茶葉蛋給長官們享用，讓大家直誇「清水也有道地的『所長茶葉蛋』呢！」

臺中市清水警分局長張啟祥與清水警友辦事處幹事王經國、秘書長吳建德，年節期間前往大秀派出所慰勞春節期間辛勤維護治安的警察同仁，。(戴志揚翻攝)

過年期間許多店家沒有營業，大秀警友站警友陳進發便贊助派出所一大籃雞蛋給派出所同仁烹煮食用，為了要有不同的煮法變化，所長靈機一動買了滷包及茶葉，每天滷一鍋茶葉蛋給同事及協勤民力享用，每顆茶葉蛋都滷的很入味、也充滿著所長的愛心，充分的展現出所長鐵漢柔情的一面。

大秀所所長賴進忠表示，同仁辛勞之餘能吃點茶葉蛋當點心補充體力，他也煮得很開心。加強重要節日工作至2月17日24時止告一段落，員警仍會堅守職責、繼續維護民眾家園安全。

(中時新聞網)