杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）自拍影片，控訴遭父親－杜拜邦長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）軟禁在別墅裡，已經瀕臨崩潰。

杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）2018年試圖逃離父親壓迫卻失敗被抓回，從此銷聲匿跡，英國廣播公司（BBC）昨（16）日公布拉蒂法這段期間自己偷偷錄下的自白影片，影片中拉蒂法控訴被父親－杜拜邦長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）軟禁在一間別墅裡，透露不確定自己能否活下來，「已經瀕臨受夠一切事物的臨界點。」

BBC調查性新聞節目「廣角鏡」（BBC Panorama）昨日公開拉蒂法的求救影片，拉蒂法在影片中透露她是在廁所裡偷錄影片，因為這是唯一一間可以從裡面上鎖的房間。

她表示自己身處一間已經被改成監獄的別墅，自己是人質，房間裡有監視器，所有窗戶都上鎖、打不開，屋子外有5名男警察，屋內則有2名女警，甚至不能走到室外呼吸新鮮空氣。

下一部影片中，拉蒂法自述不知道何時會被釋放，如果被釋放，也不清楚後續又會面臨什麼狀況，「我每一天都在擔心人身安全及性命，我真的不知道是否能在這個情況下存活下來」，她甚至表示看守的警察威脅她「一輩子都要在監獄裡度過」、「再也看不到陽光」。

在另一段影片中，拉蒂法自白已經「瀕臨厭倦所有事物的臨界點」，強調不想要被關在這間監獄別墅，希望重獲自由，但也表示不知道當局將如何處置她，「我真的不知道，每天狀況都變得更糟糕」，「我現在真的、真的受夠了」，言談間可以感覺得出來拉蒂法相當沮喪。

報導指出，拉蒂法是透過一隻偷偷取得的手機秘密錄下自白影片，影片由她的好友、來自芬蘭的教師堯希艾寧（Tiina Johanna Jauhiainen）等人提供。堯希艾寧等人原本還有管道和拉蒂法聯繫，不過在聯繫中斷後，擔憂拉蒂法狀況惡化，決定對外公布影片內容，希望聯合國能夠介入調查。

拉蒂法的父親是身兼阿聯副總統及總理職位的杜拜邦長穆罕穆德親王，即便他將杜拜打造成聞名全球的國際大城，但是維權人士批評，杜拜並不容忍異議人士，司法體系也會歧視女性，不僅是女兒拉蒂法，穆罕穆德親王的妻子哈雅公主（Princess Haya）2019年也帶著一雙兒女逃亡英國。

現年35歲的拉蒂法公主16歲時就有脫逃紀錄，不過2011年認識法國前特工喬貝（Herve Jaubert）後，以及在芬蘭籍武術卡波耶拉（capoeira）教練堯希艾寧的協助下，才開始執行真正的逃亡大計。

2018年2月24日，拉蒂法與堯希艾寧駕駛充氣船及水上摩托車前往國際公海，與已經駕駛快艇等在那裡的喬貝會合，喬貝駕駛的快艇上還插有美國國旗。據當時報導描述，快艇後續駛向印度果阿（Goa）海灘，8天後在印度岸邊遭印度及阿聯軍艦攔截，堯希艾寧後來描述，突擊隊投放的煙霧彈迫使他們從甲板下的廁所裡逃出來，他們最終在槍口下被押走。拉蒂法後續被押解回杜拜。

拉蒂法也在影片中透露當時被圍捕、抵抗的過程，她描述當士兵強行將她帶離快艇時，她又踢又打，還咬了一名士兵的手臂，讓這名士兵痛到大叫。她也描述自己被施打鎮靜劑，在被帶上一架私人飛機時失去意識，一直到抵達杜拜後才醒來。

(中時新聞網)