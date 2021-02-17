女星拐拐（許采晴）是著名的性感女神，她擁有天使般的甜美臉蛋和不科學火辣身材，是許多人心中的女神代表，模特兒出身的拐拐還曾被票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」冠軍，拐拐雖然貴為女神，不過她相當親民，拐拐日前就曬出賀年照，只不過她穿的旗袍布料太少，胸前火辣挖洞，往下看還開高岔到腿根，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，拐拐穿著一身紅色的中式改良緊身旗袍，她頭戴金色髮髻，讓她古典又不失女人味，其中，拐拐胸口火辣挖洞，讓她傲人上圍和側胸呼之欲出，往下看更養眼，拐拐側邊裙襬辣開高岔到腿根，拐拐一抬鳥仔腳，就讓她的腿根和美臀全都露，畫面超養眼。

大年初一來拜年🧨 祝大家吉祥如意 心想事成 這組照片覺得太喜歡導致我選個封面照選半天🤣🤣 大家幫我看看哪招最好看留言告訴我呀？❤️❤️ Photo @river.ts Make up @dressingroombystar Clothes @fishkuang 由拐拐 許采晴發佈於 2021年2月11日 星期四

而在另一套賀年照中，拐拐則以一身低胸紅色洋裝入鏡，讓她白嫩美胸全被看光，拐拐還拿著自己名字的燈籠，照片散發滿滿新年氛圍，同時，拐拐也發文寫下：「新年快樂 祝大家牛運亨通 一路發 財旺氣旺新年旺 今天特地拍了組過年照來應景一下」。

新年快樂✨✨✨ 祝大家牛運亨通 一路發 財旺氣旺新年旺❤️ 今天特地拍了組過年照來應景一下 特別感謝 @linli_boutique 超美喜氣婚紗 新的一年希望自己有更多的驚喜 大家新年有什麼新願望呀？！ 來分享一下 Photo @river.ts make up @dressingroombystar #chinesenewyear 由拐拐 許采晴發佈於 2021年2月11日 星期四

其實不只新春應景的賀年照，拐拐在去年聖誕節時，也拍了一系列美照，當時拐拐大尺度地全裸入鏡，她跪坐在地、手捧雙峰，頭頂聖誕帽、腰上綁著紅色蝴蝶結，拐拐把自己裝扮成聖誕禮物，模樣撩人又性感爆表，股拐當時還直呼：「美麗的照片背後可是好幾隻手在旁邊輔助才能有這樣的效果，最重要我這樣跪了四十分鐘腳超級超級麻，但看到照片成果覺得非常值得啊！」

(中時新聞網)