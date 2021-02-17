美時（1795）受惠亞太區域及外銷市場兩大業務主軸強勁的成長動能，自結1月合併營收12.08億元，交出歷史次高紀錄，年增大幅彈升逾62％，月增亦成長近兩成。

營運表現耀眼的美時，挾著外銷戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片客戶的美國市場市佔率，2020年底超越原廠，一舉成為市場第一的氣勢，加上亞太地區與外銷市場銷售策略有成，去年全年營收首度突破百億元大關，以105.89億元，躍居製藥業之冠，年成長率15.42％。

美時表示，目前外銷市場在藥品業務版圖持續擴張下，去年營收比重超越35％，亞太地區原有市場受惠產品組合優化，成長動能穩健，加上新增泰國、越南等東南亞區域，帶來近5％營收比重。

展望後市，美時表示，2021年除了戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone持續成長外，血癌用藥Lenalidomide過去與原廠有專利訴訟問題，隨著和解達成，且獲得美國FDA暫定審查核可，預計2022年在美國上市，由於該藥在美競爭對手少，且藥價可逐年成長，有望帶動美時營收增長。

Lenalidomide用於治療癌症中的多發性骨髓瘤，市場潛力逾百億美元，該藥品共有6 種劑量，是由台灣研發與製造的癌症用藥產品，目前已在81個國家提出藥證申請，其中，有23個國家審核通過藥證，此外，26個國家正在註冊階段、12個國家則在送審文件準備階段。

(工商 )