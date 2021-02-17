卜學亮熱唱創佳績。（台視提供）

台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》2月11日除夕播出收視成績出爐，總收視人口368萬6千人、有效平均收視2.96，全體平均收視2.94，分段收視晚間8點至8點30分為4.56。在分眾收視部分，15到24歲年輕女性族群最挺《紅白》，飆出5.47佳績，官方網路平台點閱數至17日上午9時止，已累計達160萬9千人次觀看，並於首播隔日登上YouTube發燒影片第2。

《紅白》表演節目部分，每分鐘收視最高4.96，收視人口1,085,000，落在玖壹壹與Ella陳嘉樺合體《紅白》限定天團「911E」，嗨唱洗腦神曲〈來個蹦蹦〉創最高點；次高點4.87，收視人口1,064,000，為玖壹壹與主持人黃子佼P.K「童玩扭扭車」；第三高4.79，收視人口1,048,000，為2020年話題夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇組登蛋，上演蘇家團圓並大玩團康遊戲；第四高4.64，收視人口1,015,000，為周華健、辛曉琪、鍾欣凌、許傑輝書法揮毫，大秀筆技迎新年；第五高4.42，收視人口966,000，為彩蛋王心凌驚喜現身，甜唱〈在青春迷失的咖啡館〉。

官方網路平台部分統計至17日上午9時，獲得最高點閱觀看次數的是卜學亮經典重現〈超跑情人夢〉、快嘴〈子曰〉慶新年，累計達13萬人次；接著為狼人殺偶像五堅情，全員到齊首登《紅白》高歌，累計10萬人次；林俊傑壓軸登場連唱4首，累計9萬人次。

(中時 )