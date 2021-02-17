高通宣布，推出第二代高通5G固定無線接取(FWA)平台，新一代平台搭載第四代高通Snapdragon X65 5G數據機射頻系統，電信業者可使用自身的5G網路基礎設施為家用及商用客戶提供固網寬頻服務，可望進一步為電信業者帶來新商機。

高通新一代平台也納入了第二代高通5G固定無線接取平台的參考設計，將有助於製造商快速、具成本效益地推動5G固定無線接取裝置商業化，讓消費者體驗更高速、可靠的網路連結以及峰值高達萬兆位元的5G，此具全面性的平台主要可擴展固定無線接取範圍及效能，協助電信業者運用自身的5G網路基礎建設讓這個全新「最後一哩」寬頻選擇能夠更廣泛用於都市、郊區及鄉村環境。

高通此全新平台支援5G長距離毫米波、5G長距離、高功率6 GHz以下頻段技術，同時擁有8個支援6 GHz以下頻段的接收天線，將有助於提升網路容量，擴大覆蓋範圍。第二代高通固定無線接取平台提供諸多先進功能，如毫米波，即6GHz以下頻段聚合以及前所未有的下載和上傳頻寬聚合，將能進一步為電信業者擴充部署彈性，讓他們能利用自身的基礎建設和頻譜資產輕鬆將固定無線服務擴展至新領域；同時還有助於消除專屬固定網路部署的資本支出，不再需要取得許可或派遣技術人員至每位消費者家中進行安裝，未來部署可望更加順暢，產品商業化的速度也將更快速，電信業者也能在覆蓋範圍內為更廣大的客戶提供數千兆位元速率的5G和低延遲的連網能力。

此外，OEM廠商將可加快用戶終端設備(CPE)的上市時間，提高CPE效能，並減少開發工作，這些益處將有助於OEM廠商開發更多元的固定無線接取產品組合，滿足全球各大區域的需求。

高通技術公司產品管理資深總監Gautam Sheoran表示，此次產品發布讓高通藉由協助電信業者提供具成本效益的方式，透過5G以無線技術為鄉村、郊區及人口稠密的都市社區提供媲美光纖的網速，協助進一步弭平連線區隔，第二代高通5G固定無線接取平台是具全面性、成本效益且可擴充的解決方案，讓電信業者和OEM廠商能為家庭、小型企業、學校、醫院及鄉鎮市政府機關部署數千兆位元速率的5G和低延遲的網路連線。

(時報資訊)