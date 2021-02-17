新冠肺炎疫情未歇，有鑑於病毒變異的可能性大，中央流行疫情指揮中心表示，秋冬專案會繼續延續，1人1戶的檢疫措施也會持續，但會考慮在228之後，高鐵長程班次用餐時間會讓大家更方便一點，並陸續開放短期商務來台。

陳時中表示，近來世界的情況變好，11月底有6200多萬例確診，1月25日全球確診數就破億，接下來陸續往下降，這周全球減少了10幾%的確診率。世界衛生組織（WHO）的公衛措施有看到好的效果，但問題是病毒量和種類多，變異的可能性大。

由於接下來很難針對變種病毒的國家做分辨，陳時中表示，秋冬專案1人1戶的措施會延長，緊縮的政策都會再延續，例如戴口罩等等，大家現在也都戴的很好，大概會再延續，但指揮中心會稍微考慮在228之後，看疫情的情況，高鐵吃東西的事情，例如長程班次吃飯時間，會讓大家方便一點。

至於邊境的管理，陳時中表示，入境措施不會鬆綁，但228以後，低風險、中低風險國家短期商務來台的措施會再研議一下，陸續恢復。對於緊縮邊境會不會有期限？他表示，會朝著常態的管制來做。

(中時新聞網)