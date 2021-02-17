受惠於汽機車銷量均成長，三陽（2206）自結元月合併營收37.23億元、年增36.48％。三陽表示，1月原本就是新車銷售傳統旺季，今年有現代（Hyundai）品牌新款國產休旅車Venue熱銷加持，推升1月整體汽車銷量較去年同期大增64％。

此外，三陽機車銷售受惠於去年底推出「補到底」的方案，搶下不少機車訂單，遞延至今年1月交車，推升單月機車銷量達1.58萬輛、年增17.5％。汽機車銷量同步大增下，造就三陽1月營收衝高。

(工商 )