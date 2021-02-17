汽機車銷售齊旺 三陽元月營收大增36％ 15:012021/02/17 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於汽機車銷量均成長，三陽（2206）自結元月合併營收37.23億元、年增36.48％。三陽表示，1月原本就是新車銷售傳統旺季，今年有現代（Hyundai）品牌新款國產休旅車Venue熱銷加持，推升1月整體汽車銷量較去年同期大增64％。 此外，三陽機車銷售受惠於去年底推出「補到底」的方案，搶下不少機車訂單，遞延至今年1月交車，推升單月機車銷量達1.58萬輛、年增17.5％。汽機車銷量同步大增下，造就三陽1月營收衝高。 中租控股元月營收年增19％ 統振1月營收2.45億元 月增6.87％ (工商 ) #三陽 #機車銷量 #大增 #推升 #加持 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》光罩1月營收年增49％ 今年再挑戰新高 11:592021/02/17 財經 新案交屋挹注 總太1月營收大增逾7倍 10:352021/02/17 財經 《半導體》1月營收登近10年半高 菱生營運續轉佳 11:252021/02/17 財經 《電機股》力達-KY元月營收回暖 年增逾3成 09:102021/02/17 財經 2021年續旺 自行車族群1月營收表現亮眼 10:312021/02/17 財經 《類股》中鋼4月盤價續看漲 鋼市H1維持榮景 13:412021/02/17 財經 《半導體》京鼎1月營收年增4成 Q1不看淡今年續拚旺 12:332021/02/17 財經 《電機股》汎德永業1月營收年增6成 創同期新高 07:452021/02/17 財經 《其他股》中租1月營收雙升 寫歷史次高 07:452021/02/17 財經 台股量價齊揚 券商元月業績報喜 04:102021/02/17 證券．權證 《類股》超商雙雄元月業績 統一超年減2.25％、全家增0.68％ 08:532021/02/17 財經 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 要聞 臺產防疫神單收逾300萬件進帳15億 已收3件申請理賠最快今核准 - 要聞 - 工商 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 反制老美追殺 不靠手機也能活 華為亮出AI秘密武器 - 財經 中鋼1月獲利大爆發 合併稅前盈餘達36.01億、月增42％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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