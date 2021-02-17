廣華-KY（1338）自結1月合併營收6.48億元、年增36.75％，公司解釋，營收成長係受惠於主要客戶延續去年第四季產業旺季氣勢在中國大陸新車銷售暢旺，帶動廣華旗下多款汽車內飾件的訂單出貨穩定，加上因農曆春節與新冠疫情影響去年同期營收基期低的效應下，出現營收大幅成長的表現。

廣華表示，大陸三大日系品牌車廠客戶，包括本田、日產、豐田等1月在對岸新車銷售分別有年增4.8％、23.8％、30.4％的表現，凸顯大陸車市在疫情減緩與政策刺激下，推動整體消費動能強勁成長，創造廣華保持良好的訂單能見度。

廣華表示，目前已明顯感受到主要客戶加大備貨力道，藉以支應全球汽車半導體晶片產能吃緊情形緩解後的市場需求，廣華配合主要客戶生產需求，輔以農曆春節期間彈性加班因應，有助於第一季營運有淡季不淡的表現。

展望第一季，廣華維持審慎樂觀看法，表示第一季雖因農曆新年長假、工作天數較少影響整體汽車銷量市場表現，但在包括新能源汽車產業發展、新能源汽車下鄉優惠活動等政策刺激效益下，已見部分客戶縮短假期提出正常交貨的需求，廣華除持續產線自動化設備導入、降低人事成本並提高生產效率外，也配合客戶需求興建東莞廣澤二廠新廠，同時進行產線彈性調整，帶動產能利用率提升到滿載水準。

(工商 )