新冠肺炎變種病毒持續變異，連帶影響我國在國內與邊境管理等防疫管理措施，指揮中心今(17)日召開記者會，衛福部長陳時中表示，入境管制將持續，並為常態性，秋冬專案也政策將討論延續辦理；指揮中心專家張上淳則說，將持續關注變種病毒情況。

對於源自英國的變種病毒已擴及11個國家，張上淳表示，全世界專家學者都非常關注變種病毒情況，當中包含變種病毒傳播能力，延伸重症是否出現較多起死亡率，另外還有上市的疫苗，在因應變種病毒方面，是否效力不足等等問題。

張上淳也提到，不只英國對變種病毒已有相關研究，美國也有報告指出，美國持續還有出現新的變種病毒情況，不過變種病毒都是剛剛出現，尚需時間研究，才能有辦法真正了解變種病毒的影響，指揮中心也會持續關注。

陳時中則說，去年11月底全球確診人數達6萬2000多萬，今年1月到達1億多起，可達最高峰，但此後就陸續往下降，甚至這個星期又比上周再降了1成左右，而WHO強調的相關衛生措施，也都看到了效果。

至於變種病毒在全球流竄，陳時中說，新冠肺炎變種病毒確實變異很大，目前指揮中心考慮延長秋冬專案，並且防疫旅館與集中檢疫所的量能都得持續充足。

至於國內疫情趨緩，是否放寬國內群聚條件，春酒與燈會能否舉辦？陳時中則說，防疫仍不可鬆懈，戴口罩與勤洗手都還是得做好，國人也都有確實做到，近期甚至連類流感的急診人數都大幅降低，可見防疫新生活已出現邊際效應。

(旺報 )