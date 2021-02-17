農曆春節告一段落，不過根據農產品批發市場交易行情站統計，2月迄今單日交易量有8日衝破400公噸，遠高平日的200-300公噸，交易均價也跌到每公斤6.2元；農糧署今(17)日表示，這樣的現象與農民搶種有關，近期會加強內銷與外銷通路來穩定價格，目前暫不優先考量補助的做法。

根據農產品批發市場交易行情站統計，今年2月迄今的單日交易量有8天超過400公噸，遠高於正常單日交易量的200-300公噸區間，雖然春節前農委會召開記者會說明，高麗菜在台北果菜批發市場的交易均價每公斤有7元，比監控價5.3元還高，沒有外截流傳的「崩盤」一說，然而春節剛過，開工首日台北果菜批發市場的高麗菜交易均價卻僅剩每公斤6.2元。

另根據農糧署109-110年高麗菜育苗場售出情形，自去年8月至今年1月，多達15旬亮起紅燈警戒值與紫燈超種，當中以南投縣、彰化縣、雲林縣超種情形為多。

農委會農糧署副署長姚志旺指出，雖然去年11月就已經預警農民勿搶種，否則2個半月後收成將可能出現量多價少的現象，然而春節前高麗菜需求量大，搶種現象仍一直出現；加上近日中南部天氣好，高麗菜生長速度快，今天又是開市第一天，所以累積量才比較多。

至於要如何穩定價格，姚志旺說，目前銷售的高麗菜都是2個半月前種下的，產量多勢必會影響到價格，近期會加強內銷與外銷通路來穩定價格。內銷部分，鼓勵消費者和團體多購買高麗菜，也會和營養午餐業者合作；外銷部分，將會與新加坡、馬來西亞等東南亞國洽談對接。

面對外界對農委會長期都用補助來「化險為夷」的諸多批評，姚志旺說，農民選擇超種就有要承擔的風險，農委會將盡全力輔導，目前暫不優先考量補助的做法。

(中時 )