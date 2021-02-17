日職巨人隊今日與廣島鯉魚進行自辦練習賽，陽岱鋼擔任先發第三棒、中外野手，這也是他首度於熱身賽出賽，陽岱鋼僅有2打席機會，可惜都遭到三振，還在尋找手感中，最後兩邊都受到投手壓制，9局打完0比0和局收場。

巨人首度進行對外練習賽，陽岱鋼就在先發名單中，今年是陽岱鋼與巨人隊5年合約最後一年，合約年對他來說至關重要，今日擔任第三棒、中外野手，首打席面對廣島先發投手床田寬樹，揮棒落空遭到三振，第4局面對廣島洋投史考特（Tayler Scott），二壘有人、滿球數時再度揮棒落空，2打數都吞K，結束教練團預設的2打席機會後便退場。

此戰兩邊都以投手車輪戰來測試，巨人投手平内龍太、櫻井俊貴皆投3局無失分，伊藤優輔後援2局、今村信貴投1局都沒被敲安；廣島則由床田寛樹先發3局，沒被敲安、讓巨人打者9上9下，洋投史考特2局被敲1安，接下來栗林良吏、森浦大輔、大道温貴、凱姆納誠皆投1局無失分，總計廣島全隊敲4安、巨人也僅敲3安，0比0握手言和。

(中時 )