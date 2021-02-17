中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次公開講述「不會購買大陸疫苗」，不過今天開工第一日，陳時中表示，外界一直要台灣接納大陸的疫苗，他強調，若很多人願意打、想要打，那可以提出相關修法。

陳時中表示，各界對疫苗都有不同意見在，但整體採購要安全有效可以買，也要有人用，如果沒人要用呢？他指出，目前仍有待大陸疫苗安全有效技術性資料安全完整，目前是法律上不可以買，且「我就不知道有多少人想要用。」

依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」及經濟部國貿局公告之大陸物品不准許輸入項目彙總表，台灣不能購買大陸疫苗，但陳今天上午接受媒體專訪時提到，真的需要會盤除萬難洽購，對於大陸疫苗引進有探詢辦法嗎？例如修法？

陳時中說，疫苗還是要有安全有效，可以買、可以打，很多人願意打想要打，就可以提出相關修法，只是目前沒有這樣的想法。

陳時中強調，目前對於大陸疫苗因為技術性的資料缺乏，專家也沒有提出建議，「另外我也不知道喜歡打的人有多少，我們不能排除任何的可能性，萬一有特別好、特別神奇的狀況，大家又可以信任，沒有一定要排除不可，只是目前沒有這樣的打算。」

(中時 )