竹東聯合辦公大樓預計建在「竹東轉運站暨地下停車場工程」的上方，該工程目前開挖地下2 層。（羅浚濱攝）

有60年歷史的竹東鎮公所，建物被鑑定為危險建築，所、會對遷建或原地重建有不同意見，主張原地重建的鎮代會主席陳昌平涉貪瀆案被羈押禁見後，鎮代會月初召開臨時會審議通過「竹東聯合辦公大樓」1650萬元規畫設計監造墊付案，順利讓遷建案「起死回生」！

竹東鎮長張順朋感謝縣長楊文科協調與支持遷建案，讓公所只負擔土地和建築經費1億3千萬元，竹東聯合辦公大樓按規畫將整合公所、代表會、清潔隊外，還有戶政、地政、竹東稅捐分局和南區婦幼中心，將能方便民眾洽公，加速竹東脫胎換骨。

縣府交旅處長游志祥表示，竹東聯合辦公大樓預計建在「竹東轉運站暨地下停車場工程」的上方，設計地上7層建物，經費初估6.2億元，A棟1、2樓為竹東轉運站，3樓以上配置南區婦幼服務館、竹東戶政事務所、地政事務所及稅務局等4個縣府附屬單位。

B棟為竹東鎮公所與代表會使用，1樓大廳設置聯合櫃台，2到6樓配置公所各課室，代表會設在6到7樓，設計象徵地方的民主燈塔，2棟高樓層可相互連通。

游志祥指出，投入3.2億元的竹東地下停車場暨轉運站工程，去年5月動工，目前工程進度是開挖到地下2層，預計明年5月完工，將可結合內灣線、台68及台3線沿線公路轉乘路網服務，相信未來「竹東聯合辦公大樓」進駐後，將能成為竹東亮點的新地標。

竹東鎮公所遷建案，因鎮代會主席陳昌平主張原地重建，數次被退回，在陳涉LED路燈貪瀆案被羈押禁見後，鎮代會本月3日召開臨時會，審議「竹東聯合辦公大樓」1650萬元規畫設計監造墊付案。據了解，只有1名代表反對，讓遷建到「竹東旅遊服務園區」確定拍板定案。

(中時 )