強信-KY(4560)元月合併營收1.24億元，年增達6成，主要來自於大陸市場需求回升與海外印度訂單挹注，目前在手訂單與實際出貨產能相差約2成，公司因應農曆春節早已提早開工加班因應。強信預估，以目前訂單狀況來看，第1季可望維持傳統旺季表現，出貨熱度甚至可望延續至第2季。

強信指出，訂單需求主要來自於成衣廠稼動率提升，帶動耗材需求量上升，以及工業縫紉品牌整機廠在庫存水位偏低下持續回補，挹注強信訂單不間斷，能見度已能看到第2季中。

目前大陸仍存在缺工問題，以致公司實際出貨僅達訂單量的8成，為因應出貨需求，公司提前開工，預估出貨可望延續至第2季，帶動傳統淡季不淡；而公司亦加快內部自動化程度，以期能有效降低人力需求，衝刺生產效能，回到正常生產曲線。

此外，近幾年投入開發的新產品包括厚料刀具與量大通用款針位組，在此次出貨亦已扮演愈形重要角色，顯示公司重視研發逐漸看見成效。強信表示，隨著下游需求回補帶動出貨升溫，未來公司亦將持續針對既有產品擴大各類品項與應用領域，以及自動裝置的研發，不僅為客戶提供更完善縫紉工序優化解決方案，同時期望在疫情過渡期間，仍能持續保有研發動能。

(時報資訊)