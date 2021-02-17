縣府投入16億餘元興建6座停車場，竹東鎮信義停車場已在月初峻工啟用。（羅浚濱攝）

縣府積極爭取中央前瞻計畫，投入16億餘元新建6座停車場，其中竹東鎮佔一半有3座，竹北市有2座及寶山鄉1座，竹東鎮信義停車場和竹北市竹仁停車場已在春節前啟用，餘4座將在這2年峻工，讓民眾停車不再一位難求。

縣長楊文科說，新竹縣人口快速成長，去年底總人口已突破57萬人，停車已成一大交通問題，縣府與公所在車流量大的觀光及商業活絡區域規畫興建6座停車場，由中央補助7.65億餘元，縣府和公所自籌8.42億餘元，期滿足民眾停車需求，減少交通壅塞及違規停車問題。

縣府交旅處長游志祥說，竹東鎮最大交通問題就是停車問題，因此新設3座停車場，包含新開發區的竹東交通轉運站地下停車場，預計明年5月峻工，在舊市區的仁愛停車場預定8月底就能啟用。

本月3日啟用的信義停車場，是竹東鎮首座立體停車場，地上5層有139席汽車停車位，毗鄰竹東中央市場、客家戲曲公園，已可提供民眾逛夜市的停車需求。

縣府和竹北市公所共同出地合建的竹仁停車場，地上3層有223個汽車停車位及126輛機車停車位，也在本月3日啟用，能方便民眾停車到竹北市場買菜，或到竹北天后宮上香拜拜。

游志祥說，竹北市興建光明一路停6地下停車場，預定9月完工，地面將規畫特色公園，提供親子原有的遊憩空間，寶山鄉寶山國中地下停車場也將在9月完工，縣府興建這6座停車場，全都採車牌辨識的智慧化系統，讓民眾停車更加舒適便利。

(中時 )