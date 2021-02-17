位於台北市中正區信義路二段的48年透天老宅，在安信建經協助代建之下，北市危老都更成功案例再添一筆。本案於民國109年9月建築執照核准，並於110年1月4日進行拆除、重建，預計112年完工，打造地上十樓、地下二樓的全新住宅大樓，經過多年漫長的等待，屋主一家人即將擁有夢寐以求的嶄新智慧住宅，扣除地主自住部分，其餘將進行銷售，亦可獲得銷售後之收益。

信義路二段的透天老宅，屋齡48年，地上四層、地下一層，基地面積為90.45坪，目前為地主及家人自住，住宅外觀及內部陳設尚且得宜，但畢竟房屋老舊，加上歷經多次地震撼動，壁面已出現多處裂痕，深怕居住安全受到威脅，地主在三年前即有重建意願，並與建設公司洽談合建，但發展並非想像中順利，所遇建商掌握主控權，卻遲遲未有動作，眼看即將錯過危老時程獎勵，地主心急如焚卻求助無門。

安信建經張峰榮總經理表示：「此案即為『全案管理』典型承作案例，所有權單純的透天厝，所在地段及基地大小亦符合開發經濟效益，重點是安信可滿足及解決地主有關重建所有問題的需求。」因此安信建經從合作銀行得知此案的狀況，立刻與地主接洽，協助申請危老重建作業，至108年11月重建計畫正式核准，期間僅花三個多月，即順利為地主爭取到最高40%的危老容積獎勵。

安信建經從接受代建委託後，即陸續提供地主危老自建的相關服務，期間除了邀請優質建築師，針對地主需求量身訂作，進行建築規劃設計，且高效率地通過危老重建計畫，同時攜手長期合作金融機構，順利取得融資。一站到位的全方位服務，讓地主坐享資產增值的利益，除了扣除地主自住部份，其餘將進行銷售，以當地的預售行情每坪約120~130萬元，預估地主可獲利上億元，相較自建前資產增值近二倍。

安信建經為信義集團所投資之企業，旗下「全案管理」服務，一條龍整合集團內部及外部之不動產資源，服務期間安信負責統籌資金、建築設計、營造興建、銷售及物管售服等專業項目，主要為協助地主危老自建，改善居住安全、帶動市容翻新為使命。

(中時新聞網)