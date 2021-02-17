48歲好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）近年在漫威電影中飾演「鋼鐵人」的女友「小辣椒波茲」走紅，2019年她參加電影《復仇者聯盟：終局之戰》宣傳後就少有作品。最近她在社群網站自曝去年初罹患新冠肺炎，至今還沒有完全痊癒，並透露生病後長時間疲倦、腦霧（Brain Fog）兩項後遺症揮之不去，但她依舊保持樂觀，會聽從醫師囑咐抗病。

葛妮絲派特洛1998年因電影《莎翁情史》在奧斯卡金像獎上封后，10年後她又因《鋼鐵人》系列電影獲得不少年輕粉絲，2011年她演出電影《全境擴散》，飾演病毒的首名患者，沒想到戲如人生，近日她在網站「Goop」中鬆口得到去年全球人類避之唯恐不及的新冠肺炎，讓粉絲十分震驚。

葛妮絲派特洛（左）近年在《鋼鐵人》系列電影走紅。（圖／達志影像）

根據外國媒體報導，葛妮絲派特洛表示去年初她得到新冠肺炎，當下便去醫院接受檢驗，結果顯示她體內炎症指數很高，因此她去求助在這領域中她所認是最聰明的專家之一「Will Cole」醫生，對方看了她的檢驗報告後，提醒她：「這情況下康復之路會比平時預期的更久、更長」。

葛妮絲派特洛說，因此她更注意自己的作息與飲食，避免吃糖跟酒精，每天早上健身，也會做紅外線三溫暖增加自己的代謝，平時透過爬山增強抵抗力，且按時服用藥物對抗病魔，希望可以早日擺脫疲倦和腦霧情況，最後更正能量說：「我所做的一切都讓我感覺很好，就像是給自己身體送了一份禮物」，她更分享自己的抗疫菜單，其中有蘆筍、扇貝、大蒜、小洋薊等，幾乎都是純天然食材。

(中時新聞網)