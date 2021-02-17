有「台灣賭神」之稱的戴子郎傳除夕猝逝家中。（中時資料照 范揚光攝）

有「台灣賭神」之稱的戴子郎驚傳除夕夜心肌梗塞、猝逝家中，享壽64歲。3年前他攜帶換算台幣約1100多萬元的韓圜及泰銖鈔票入境，因沒有申報遭海關沒入，卻淡定表示當作貢獻國庫，曾引發討論。據悉，當時戴子郎率團隊在韓國賭場作戰100天，海削15億韓幣，將近台幣4600萬元，且手上隨時握有數百萬美元作為賭本，也難怪損失上千萬台幣仍氣定神閒。

2018年8月，戴子郎（筆名，本名黃義樹）從韓國入境桃園機場時，被海關查獲攜帶大量未申報的韓圜及泰銖鈔票，清查後確認總計韓圜4億880萬元，泰銖47萬3000元，折合約新台幣約1100萬元。

戴子郎稱錢是在韓國及泰國賭場贏來的，因誤認韓圜及泰銖並非國際流通貨幣，「懶得」申報，鉅款遭沒入，他幽默地自嘲「就當作是貢獻國庫吧！」。

據《周刊王》報導，戴子郎2018年6月帶著自己的作戰團隊，飛到南韓的濟州島一間新開幕的度假村，在100天內3度前往，利用賭場「漏洞」海撈4600萬元，拆帳之後，一個人約有2700萬元的「外快」。

據悉，戴子郎透過南韓當地人頭仲介公司，每天找來100名人頭發給賭金500美金進場，23位學生跟著進去監督下注，期間共贏得84萬美金（約2520萬台幣）；到了8月19日團隊解散各自回台，戴子郎準備將他個人贏的10億韓幣（約2763萬台幣）逐日匯回台灣，但礙於法令一天只能匯5萬美金，他又有急事返台處理，不得已將剩下的4億480萬韓幣及47萬泰銖放進背包搭機返台，卻在桃園機場入境海關遭查獲，當場全數沒入國庫，他只好自我嘲說，「賺了幾千萬，就當繳稅吧！」

當時戴子郎也毫不避諱大方分享自己海削賭場的作戰策略。據《信傳媒》報導，戴子郎表示，這是一間國際公司成立的新賭場，是韓國濟州島的第8間賭場，為了打響名號，推出極高的退佣吸引賭客，例如百家樂，基本輸率1.25％，這家賭場給2.4％退佣，「為何不去？」。

因為鑽研賭場漏洞，戴子郎靠「不輸」就能贏。他說自己被200家賭場列為黑名單，但全世界還有6000家賭場，只要發現有漏洞的地方，他還是會去試一試；不給試，就當去旅遊。

(中時新聞網)