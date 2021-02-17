26日就是元宵節，因疫情影響，台中市南區國光里已延續22年的「提燈籠踩街」活動喊停，為了不讓民眾失望，市議員邱素貞與國光里長陳雅惠共也提供1600個小提燈，即日起免費發送里民，每人限領1個，發完為止。

市議員邱素貞表示，國光里於元宵節晚間舉辦提燈籠遊行里內大街小巷活動，已有22年歷史，小提燈在夜間閃閃發光，宛如一場別開生面的嘉年華會，每年吸引許多民眾參加，是許多里民共同的回憶與期待。

國光里長陳雅惠指出，牛年創意紙雕小提燈，原先預計要在2月24日國光里「提燈籠踩街」活動現場發放，今年因配合防疫規定停辦活動。

不過，為免民眾失望，她與市議員邱素貞共提供1600個小提燈，即日起在正義街免費發放給民眾，發完為止。

小提燈除可讓小朋友在家DIY自行組裝外，為了讓里民當天可以領到組裝完成的小提燈，陳雅惠與邱素貞17日動員了10多位愛心媽媽協助組裝。

志工曾美玲說，今年小提燈配合防疫規定還戴上口照，很可愛、很生動，不過，今年組裝比往年困難一點，除了組裝說明文字太小，不利長輩操作，手把部位不容易完成，最耗時間；平均去年組裝一盞約10幾分鐘，今年約2、30分鐘。

(中時 )