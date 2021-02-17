【愛傳媒左化鵬專欄】看到一隻體型碩大的鴿子，被腳鏈栓在小公園的椅子上，牠似乎不怕生人，自顧自啄著自己紅色的尾巴，我躡手躡腳地走近，想作弄一番，不料，牠突然撲著翅膀，張口大叫「不要！不要！」，嚇了我一跳。

這雜毛畜生，竟然會口吐人言？

牠的主人叫了一聲「灰機」，牠安靜下來。灰機，顯然是牠的名字，牠的主人是一位穿著時髦的妙齡女郎。

她說：灰機的外型像鴿子，其實是非洲灰鸚鵡，是最聰明的鳥類之一，牠的智商相當於兩三歲的嬰兒，她已養了十多年，在她調教下，飄洋過海來到寶島的小灰機，己學會說幾十句簡單的國台語。

說：「恭喜發財」，我逗牠，牠白了我一眼，鳥都不鳥我。不玩了，我說了聲「再見」，轉身離去，見我不再糾纏，牠歡快的回了句「Bye. Bye 」。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)