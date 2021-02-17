【愛傳媒陳耀昌專欄】DNA不是認同Identity的要點甚至無所謂，我的觀點與林媽利醫師的結論有所不同，她強調不同我強調很混，文化體制語言與價值觀才是Identity的核心，經濟更不是。

passport最代表個人認同。

Captain Kidd 發現，這位金髪碧眼白皮膚的小女孩，雖然有個身份證件上的德國名字Johanna，但她本人的認同Identity是撫養她成長的原住民族群，自己的名字、語言，衣著皆然，而非她的白人外貌同類。

相反的，她對白人充滿戒心與敵意。對三歲以前德國父母的記憶幾乎等於是零，但又非完全喪失。

本片導演或編劇最充滿智慧的一段是：Johanna 仍然偶而會迸出一、二句德語，因此Captain Kidd一度想去喚起她過去的德國家庭記憶，但這位具有悲天憫人之心的文明人士隨及覺悟到，這樣的回憶徒然造成小孩的認同迷惑，而要她忘掉過去歷史經驗，向前直走邁向自己的人生。

未料Johanna的回答竟然是充滿哲理的：「記得過去（或了解過去），才能向前直走！」。

Johanna 這個角色告訴觀眾，雖然不能完全抹殺過去，但是Identity 是建立在共同的文化、語言、習俗。

在電影中，這Identity是部落社會層次。但到了二十世紀或今天，國際社會的組織單元不再是部落或城邦，而是國家的時候，政治體制（民主或獨裁，法治或人治）及價值觀，就更是認同Identity的核心重點。更明白一些，重要的是passport護照，DNA已經毫不重要了。

這使我聯想到，我2015年出版的「島嶼DNA」，每每被與林媽利醫師的「我們流著不同的血液」相提並論，讓我感到非常頭痛。

兩書都提到台灣人DNA，但林醫師以性染色體DNA及其他如HLA去分析，結論是強調「不同」。

我是以「疾病DNA」去推論可以知道您的「祖先們」分別來自世界何方。我的結論是強調台灣是個非常heterogeneity 異質混雜的移民社會。所以台灣人很混。

我認為台灣人的共識，不是建立在相同血液，不是建立在相同DNA，而是在相同體制及價值觀。所以台灣是「多元族群的多元社會」。

我們如果自1661年鄭成功的部隊大量來台算起，已經接近360年，至少11－12代。1660年代至少有2的12次方或4096位人士，會contribute他們的遺傳因子，變成你的體內的DNA。

您有千千萬萬個祖先，不是只有一位單一族群祖先。因為台灣自1600年代迄今，每三、五十年就是一個移民潮。

所以我在這本書的序言就已經點明：「台灣人最雜種或最混種」。

我的意思是，台灣人。特別是祖先在1600－1895之間，移民到台灣的「台系漢人」的後代或「白浪」，這些人的DNA（以及遺傳疾病）來自世界四面八方，包括南島、北歐、阿拉伯、百越。

而我們長久以來被教育的父系華夏漢人DNA，只是其中的一支。我們應該反省，不能再如（大約）2000年之前，只強調父系的，而忽視母系的。

何況台灣在1945至1950之間，有大江南北的華人移民潮，所謂「外省第二代，第三代」早已融入台灣原住民或「白浪」DNA。然後在1990至2000初，又有東南亞女性新移民，又有許多新台灣人及新DNA的混合。

Johanna這個角色，很完美的告訴我們，Identity認同是如何建構的。Identity的內涵，不在DNA，而在共同生活的文化語言及共同價值觀。

第三篇再談人與人或族群與族群之間的Trust。

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

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(中時新聞網)