印度陸軍昨天公布一些影片與照片顯示，中國人民解放軍部署在拉達克東部班公湖南、北岸對峙地點的重型軍用車輛等正往後撤退，並為第2階段撤離對峙地點做準備。

有印度專家認為，由於中國部隊曾有從對峙地點撤退後又偷偷折返部署的紀錄，印度仍必須審慎查核中國部隊是否有誠意完全撤離對峙地點。

綜合印度斯坦時報（Hindustan Times）等印度媒體今天報導，印度陸軍公布5段短片和相關照片顯示，中國部隊正從班公湖（Pangong Tso）地區撤離；報導還引述未具名的印度軍事規劃人員及知情人士表示，這些影片和照片是部署在班公湖南北岸凱拉山脈地區（Kailash Ranges）的中國部隊撤離的情況。

這些短片也顯示，中國部隊正徒手及動用挖土機拆除在當地構築的帳篷、軍事掩體和臨時工事，還有軍用卡車等大型車輛及部隊撤離的狀況。

印度軍事規劃人員說，解放軍分別在跨越熱藏隘口（Rezang La）和喀喇崑崙山隘（Karakoram Pass）、且距離中印實際控制線90公里的西藏日土縣日土鎮（印度稱Rudok）和夏都拉（Xiadullah）的前線總部部署大量坦克運輸車，這表明中國軍方計畫將拉達克東部的坦克轉移到新疆和西藏的深部地區，這是拉達克中印實際控制線撤軍計畫的一部分，預計可結束印度與中國部隊長達10個月的對峙。

一名不願透露姓名的印度高階軍官說，中、印拉達克班公湖撤軍計畫進展順利且步入正軌，雙方撤離包括坦克和步兵戰車在內的機械化部隊，步兵也從前線撤離，一切按照計畫進行，沒有任何障礙。

中印雙方正密切和適當地監控和檢查對方撤軍的狀況；一名高階官員說，在班公湖撤軍程序完成的48小時內，雙方將在第10輪高階軍事指揮官會議上核對雙方的撤軍承諾與實際執行情況。不過，雙方尚未確定舉行第10輪高階軍事指揮官會議的日期。

印度國大黨領袖拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）和前印度陸軍少將梅塔（Ashok K Mehta）等印度退役將領最近批評，印度同意中國要求，把部隊撤到班公湖北岸第3指永久基地，等於同意中國去年9月提出的撤軍建議，放棄印度對第4指到第8指大片土地的主權聲索，讓中國占盡優勢，實質讓中國「入侵印度領土8公里」，這也是為什麼中國在與印度對峙10個月後，突然同意撤軍的原因。

但印度國防部發出聲明駁斥，印度對爭議領土的主張遠超過班公湖，國防部也將持續這一主權聲索，且堅持印度部隊巡邏到班公湖第8指的權利；雙方撤軍協議是讓彼此部隊撤到班公湖以北的長期哨站和基地，不得向中印實際控制線靠近，這些哨站和基地都已長期存在，印度沒有因這項協議放棄任何「領土」。

(中央社)