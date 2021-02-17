中廣董事長趙少康2月1日宣布重回國民黨，透露不排除投入今年7月國民黨主席改選，8日再拋震撼彈，表示將爭取2024總統大選提名。對此，前總統陳水扁今(17)日在臉書上表示，趙少康這次的表態，「起手式」就錯了，且又拿出亡國論的那套論調，除非未來有所調整，「要不然穩死」。

陳水扁在臉書發文表示，在去年的10月30號才與趙少康在台南見過面，當然也因為那一次的見面，阿扁才有想要主持電台節目的想法，聽說趙少康對許多人說「阿扁轉很快」，如果沒有趙少康，阿扁不可能去主持電台的節目，所以對於趙少康競選國民黨主席最主要的理由，是對整個國家未來的前途發展有一些憂慮，說這樣再繼續下去可能會亡國，阿扁要說的就是：「又來了」。

陳水扁表示，1994年的台北市長選舉，阿扁萬萬沒有想到，趙少康把台北市長，一個地方政府的選舉提高到國家級儼然是總統大選一樣，在政見發表會上提出，如果讓阿扁選上市長中華民國會滅亡，這就是大家所知道的芒果乾亡國論，開山鼻祖就是趙少康。

最後證明，阿扁做過4年的台北市市長，中華民國沒有滅亡，中華民國的國旗照樣在台北市政府大樓升起；阿扁做總統八年兩任，國旗也沒有被撤下來過，每天總統府的高層憲兵把它升起。陳水扁指出，趙少康現在要來選黨主席，當然可以理解，可能是因為要搶深藍的選票、黃復興黨部的選票，或是要搶韓粉的選票，都是可以理解的，趙少康要來帶領國民黨，有些人說不排除2022甚至2024總統大選，阿扁要給他下一個結論，「起手式」是錯的。

陳水扁指出，趙少康亡國論的那套論調，除非未來有所調整，「要不然穩死」，過去的經驗已經告訴我們了，綠營再討厭中華民國的旗子，也不會把它撤下來。所以趙少康以煩惱國家會亡國當作參選動機，阿扁還是重複以前所講的那一句話，「有那麼嚴重嗎？」

(中時新聞網)