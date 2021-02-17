老爸運勢超強狂中獎，買彩券和刮刮樂共中了兩萬多元。（圖／翻攝自爆廢1公社）

偏財運超強！一名網友分享爸爸神扯的中獎事跡，指光是過年期間買彩券和刮刮樂就贏了2萬多元，兩人Line的對話都是爸爸表示自己又中獎了，原PO更大方分享爸爸的8大特徵，不是公務員、待人和善又老實，引發網友熱議，太誇張，是把一年的好運氣都用在這7天。

一名網友昨在臉書社團《爆廢1公社》上表示，很多人說台彩會騙人或做牌，但他覺得真的都是「偏財運」，並表示他大學的學費至少有一半是台彩貢獻的。他平時與爸爸的Line對話都是爸爸中獎的訊息。

該網友指出，過年老爸贏了2萬多元，從兩人的對話截圖可見，過年期間爸爸買彩券或刮刮樂幾乎有買有中，花100元買「39樂台彩」中獎8955元、花275元買「39樂台彩」中了1萬多元、花300元再買「39樂台彩」又中4500元、最後拿200元去買刮刮樂也爽中2000元。神扯的運氣讓原PO驚呼：「比台積電還好賺！」

該網友也自爆過年贏個2萬多都是小事，之前中多少就不提了，因為他怕被綁架，另外他也大方分享強運老爸的特徵，「不煙不酒不檳榔，做家族企業不是公務員，待人和善就連之前出車禍都不跟人家索賠，愛開玩笑不佔人便宜，做人超級老實隨和一點小便宜都不佔，只是每周會花1000至2000元買彩券和刮刮樂。」

誇張的中獎率引起網友熱議，「一年的運氣都用在短短的這7天了」、「從照片看起來，都會抓牌了，每天肯定都花幾個小時在研究」、「原來都給你爸中走了」、「買了10本只PO有中的」、「等中頭獎才來幫台彩平反吧！」

許多網友認為也許爸爸報喜不報憂，搞不好其實總共花了5萬塊買彩券和刮刮樂，但實際上只贏回1萬元。「賭博的人通常輸的都不講」、「別傻了！你爸當然PO給你看中的，但沒中的呢？要不要PO出來看看，如果這麼好中就不用上班了」。

(中時新聞網)